ЗАМАНА - Количество пациентов в Кизлярской ЦГБ пошло на снижение

Количество пациентов в Кизлярской ЦГБ пошло на снижение

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22 января, 2020. Среда 14:30
Количество пациентов в Кизлярской ЦГБ пошло на снижение

На данный момент уже 108 заразившихся кишечной инфекцией в городе Кизляр вылечены и отправлены домой, 52 из них – это несовершеннолетние.

Количество пациентов в Кизлярской ЦГБ пошло на снижение
Общество

Самочувствие остальных пациентов улучшается. Пациентами и активным определением новых заразившихся занимаются не только врачи Кизлярской ЦГБ, но и сотрудники Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД и ближайших районных медорганизаций, главные сотрудники Минздрава Дагестана.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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