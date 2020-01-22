Количество пациентов в Кизлярской ЦГБ пошло на снижение

На данный момент уже 108 заразившихся кишечной инфекцией в городе Кизляр вылечены и отправлены домой, 52 из них – это несовершеннолетние.

Самочувствие остальных пациентов улучшается. Пациентами и активным определением новых заразившихся занимаются не только врачи Кизлярской ЦГБ, но и сотрудники Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД и ближайших районных медорганизаций, главные сотрудники Минздрава Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.