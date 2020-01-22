На данный момент готовы ногайский и чеченский ковры, сейчас специалисты выкладывают мозаики русского ковра.
Помимо того, на площадь завезли элементы малых архитектурных форм – скамейки на подиуме, выполненные из лиственницы.
На центральной площади имени Ленина рабочие организации «Армада» начали укладывать мозаичные национальные ковры.
На данный момент готовы ногайский и чеченский ковры, сейчас специалисты выкладывают мозаики русского ковра.
Помимо того, на площадь завезли элементы малых архитектурных форм – скамейки на подиуме, выполненные из лиственницы.
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