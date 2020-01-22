ЗАМАНА - На главной площади Махачкалы начали укладку мозаичных национальных ковров

На главной площади Махачкалы начали укладку мозаичных национальных ковров

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22 января, 2020. Среда 10:48
На главной площади Махачкалы начали укладку мозаичных национальных ковров

На центральной площади имени Ленина рабочие организации «Армада» начали укладывать мозаичные национальные ковры.

На главной площади Махачкалы начали укладку мозаичных национальных ковров
Общество

На данный момент готовы ногайский и чеченский ковры, сейчас специалисты выкладывают мозаики русского ковра.

Помимо того, на площадь завезли элементы малых архитектурных форм – скамейки на подиуме, выполненные из лиственницы.

 

 

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