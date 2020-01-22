Житель Ставрополья усыновит спасённого ребёнка

Житель Михайловска Ставропольского края Игорь Иткалюк сообщил, что хочет усыновить младенца, которого он нашёл за гаражами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Перед Новым годом мать малыша бросила своего новорождённого ребёнка на улице. Женщина замотала его в тряпки и бросила за гаражами. Спас малышу жизнь Игорь Иткалюк, который проходил мимо. Он тут же позвонил в полицию и вызвал скорую. На женщину возбуждено уголовное дело.