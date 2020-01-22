ЗАМАНА - Прощание солдата со смертельно больным псом попало на видео

Прощание солдата со смертельно больным псом попало на видео

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22 января, 2020. Среда 10:16
Прощание солдата со смертельно больным псом попало на видео

Китайский военный заплакал, прощаясь со смертельно больной служебной собакой. 

На видео военный в Пекине Е Хуайбинь стоит на коленях, обнимая голову любимой собаки У И и повторяет ее имя. Солдат плачет и умоляет ветеринаров дать ему остаться с любимцем на время операции по усыплению, но его осторожно выводят коллеги. Далее можно увидеть, как У И хоронят с воинскими почестями.

8 месяцев назад Е Хуайбинь увидел, что одному из его питомцев — двухлетнему лабрадору У И — стало плохо во время тренировки. Собаку вырвало, когда она схватила мяч. Обеспокоенный военный осмотрел собаку и нашел в ее пасти крупную опухоль.

Военный почти год водил пса к ветеринарам, но состояние питомца становилось только хуже. Ему поставили диагноз остеосаркома — рак костей в терминальной стадии. У И пережил 4 сложные операции, но его здоровье не становилось лучше. Е Хуайбинь никогда не покидал питомца. Он самостоятельно принял решение об усыплении собаки, так как не желал, чтобы У И страдал.  

 

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