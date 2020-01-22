ЗАМАНА - В Дагестане 170 школ оснастили воркаут площадками

В Дагестане 170 школ оснастили воркаут площадками

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22 января, 2020. Среда 10:00
В Дагестане 170 школ оснастили воркаут площадками

Минобразования Дагестана для того, чтобы реализовать государственную программу «Развитие образования» за 2019 год закупило 176 воркаутов для учащихся в школах. Об этом сообщает пресс-центр министерства.

В Дагестане 170 школ оснастили воркаут площадками
Общество

В целом в минувшем году проект включил в себя 193 общеобразовательные организации.

В новом, 2020, году тренажёры для уличной гимнастики планируется закупить для 110 школ. Спортивные залы отремонтируют в 10 школах.

 

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