"К тренировке, которая продлится до конца текущей недели, привлечено более 30 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники",
- говорится в сообщении.
До того, как тренировки закончатся, экипажи кораблей и судов КФл осуществят действия, направленные на экстренную подготовку кораблей к выходу в море, а также готовность к использованию оружия по условным целям и организацию противовоздушной обороны. Помимо того, будут проведены тренировки по борьбе за живучесть кораблей.
Сообщается также, что экипаж противодиверсионного катера Каспийской флотилии "Юнармеец Дагестана" за всё время включения в структуру Военно-морского флота впервые начал выполнять задачи в море. Напомним, что в состав он вошёл в 2019 году.