ЗАМАНА - На Каспии более 1,5 тыс. военных начали масштабную тренировку

На Каспии более 1,5 тыс. военных начали масштабную тренировку

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22 января, 2020. Среда 08:14
На Каспии более 1,5 тыс. военных начали масштабную тренировку

Более 1,5 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии приступили к масштабным тренировкам в море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.

На Каспии более 1,5 тыс. военных начали масштабную тренировку
Общество

"К тренировке, которая продлится до конца текущей недели, привлечено более 30 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники",

- говорится в сообщении.

До того, как тренировки закончатся, экипажи кораблей и судов КФл осуществят действия, направленные на экстренную подготовку кораблей к выходу в море, а также готовность к использованию оружия по условным целям и организацию противовоздушной обороны. Помимо того, будут проведены тренировки по борьбе за живучесть кораблей.

Сообщается также, что экипаж противодиверсионного катера Каспийской флотилии "Юнармеец Дагестана" за всё время включения в структуру Военно-морского флота впервые начал выполнять задачи в море. Напомним, что в состав он вошёл в 2019 году.

 Согласно информации, представленной пресс-службой, экипаж выполнил все действия по тревоге в пункте базирования "Махачкала" в республике Дагестан.
 
Подробнее на официальном сайте ТАСС

 

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