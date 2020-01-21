ЗАМАНА - В Цумадинском районе назвали улицу в честь Хабиба Нурмагомедова

В Цумадинском районе назвали улицу в честь Хабиба Нурмагомедова

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21 января, 2020. Вторник 01:30
В Цумадинском районе назвали улицу в честь Хабиба Нурмагомедова

Одной из улиц в селе Сильди Цумадинского района республики Дагестан дали наименование в честь уроженца из Дагестана, чемпиона UFC, Хабиба Нурмагомедова.

В Цумадинском районе назвали улицу в честь Хабиба Нурмагомедова
Общество

Спортсмен в качестве подтверждения разместил на своей странице Instagram видеоролик.

Отметим, что в родном селе Хабиба Нурмагомедова есть ещё одна улица, которая носит имя другого дагестанского бойца смешанного стиля – Шамиля Завурова.

 

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