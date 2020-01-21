Спортсмен в качестве подтверждения разместил на своей странице Instagram видеоролик.
Отметим, что в родном селе Хабиба Нурмагомедова есть ещё одна улица, которая носит имя другого дагестанского бойца смешанного стиля – Шамиля Завурова.
Одной из улиц в селе Сильди Цумадинского района республики Дагестан дали наименование в честь уроженца из Дагестана, чемпиона UFC, Хабиба Нурмагомедова.
Спортсмен в качестве подтверждения разместил на своей странице Instagram видеоролик.
Отметим, что в родном селе Хабиба Нурмагомедова есть ещё одна улица, которая носит имя другого дагестанского бойца смешанного стиля – Шамиля Завурова.
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