В Цумадинском районе назвали улицу в честь Хабиба Нурмагомедова

Одной из улиц в селе Сильди Цумадинского района республики Дагестан дали наименование в честь уроженца из Дагестана, чемпиона UFC, Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмен в качестве подтверждения разместил на своей странице Instagram видеоролик.

Отметим, что в родном селе Хабиба Нурмагомедова есть ещё одна улица, которая носит имя другого дагестанского бойца смешанного стиля – Шамиля Завурова.