Американский журнал ArsTechnica назвал фантастической высадку российского корабля на Луне в 2030 году.
Они объясняют это постоянными задержками в российской космической сфере.
Американский журнал ArsTechnica назвал фантастической высадку российского корабля на Луне в 2030 году.
Они объясняют это постоянными задержками в российской космической сфере.
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