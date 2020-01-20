Президент удивлен, что некоторое число граждан выступает против материальной поддержки семьям.
Путин подчеркнул, что такие люди могут говорить всё, что вздумается, но в любом случае "дурь каждого видна будет".
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами ВОВ в Петербурге назвал "моральными уродами" людей, выступающих против государственной материальной поддержки детных семей.
Президент удивлен, что некоторое число граждан выступает против материальной поддержки семьям.
Путин подчеркнул, что такие люди могут говорить всё, что вздумается, но в любом случае "дурь каждого видна будет".
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