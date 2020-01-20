ЗАМАНА - Путин назвал "моральными уродами" критиков поддержки семей с детьми

Путин назвал "моральными уродами" критиков поддержки семей с детьми

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20 января, 2020. Понедельник 09:49
Путин назвал &quot;моральными уродами&quot; критиков поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами ВОВ в Петербурге назвал "моральными уродами" людей, выступающих против государственной материальной поддержки детных семей.

Путин назвал "моральными уродами" критиков поддержки семей с детьми
Общество

Президент удивлен, что некоторое число граждан выступает против материальной поддержки семьям.

Путин подчеркнул, что такие люди могут говорить всё, что вздумается, но в любом случае "дурь каждого видна будет".

 

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