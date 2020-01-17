Дагестанцы за 24 часа собрали средства на дом одинокой пенсионерке

Дагестанцы за сутки собрали средства для того, чтобы восстановить жильё одинокой пенсионерке. Её дом сгорел в посёлке Сулак из-за несчастного случая.

Как сообщает издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на портал IslamDag и Instagram-страницу благотворительного фонда «Инсан», дом 71-летней Нелли Иванченко сгорел из-за того, что её кошка случайно смахнула кусок фанеры на зажжённую печку. На данный момент средств на восстановления жилья у женщины нет, поэтому она живёт в заброшенном доме.

Для того, чтобы оказать одинокой пенсионерке помощь благотворительный фонд «Инсан» объявил о сборе 300 тыс. рублей. В течение суток сумму собрали

Представители фонда поблагодарили жителей за поддержку, переживания и пожертвования.