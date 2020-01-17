ЗАМАНА - Япония побила 40-летний рекорд по минимуму суицидов

Япония побила 40-летний рекорд по минимуму суицидов

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17 января, 2020. Пятница 13:46
Япония побила 40-летний рекорд по минимуму суицидов

В Японии поставили рекорд: число самоубийств за 40 лет вышло очень низким. 

Япония побила 40-летний рекорд по минимуму суицидов
Общество

В 2019 году администрация Японии зафиксировали 19 959 случаев самоубийства — на 4% меньше, чем в 2018-м. Замечают, что показатель впервые стал меньше 20 тысяч, а также побил минимальный рекорд 1981 года — 20 434.

 

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