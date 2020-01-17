Япония побила 40-летний рекорд по минимуму суицидов

В Японии поставили рекорд: число самоубийств за 40 лет вышло очень низким.

В 2019 году администрация Японии зафиксировали 19 959 случаев самоубийства — на 4% меньше, чем в 2018-м. Замечают, что показатель впервые стал меньше 20 тысяч, а также побил минимальный рекорд 1981 года — 20 434.