По древнейшей традиции издавна распространенной на Руси с принятием христианства в 988 году, в ночь на 19 января верующие христиане купаются в прорубях. Подробнее можно прочитать тут.
Махачкала готовится к крещенским купаниям 16 января 2020
- Автор Мадина
- 17 января, 2020. Пятница 10:52
Ночью 19 января православные христиане Махачкалы отметят один из важнейших праздников – Крещение Господне, или Богоявление.
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