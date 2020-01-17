Телеведущий и журналист Владимир Соловьев прямо в прямом эфире накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в своей передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Об этом сообщают РИА Новости.

Журналист поспорил об истории с приглашенным экспертом. По большей мере, Соловьев возмутился скорее из-за того, что Амнуэль не был согласен с тем, что Польша должна принести извинения за замученных до смерти пленных советских граждан в период советско-польской войны.