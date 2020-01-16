ЗАМАНА - В Кизляре построят дополнительный водопровод

В Кизляре построят дополнительный водопровод

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16 января, 2020. Четверг 15:25
В Кизляре построят дополнительный водопровод

В Кизляре власти хотят построить ещё один трубопровод, который будет поставлять питьевую воду в городской микрорайон «Черёмушки». Данную информацию представил заместитель главы города Чупалав Шамхалов на совещании, которое было посвящено обсуждению мер по недопущению распространения кишечной инфекции в Кизляре.

В Кизляре построят дополнительный водопровод
Общество

Напомним, что на данный момент в Кизлярской ЦГБ находятся 102 человека. У всех них один диагноз: «Острая кишечная инфекция». Среди них 50 детей. Согласно информации, полученной от представителя Минздрава республики, среди пациентов никто не находится в тяжёлом состоянии. Каждому пострадавшему медицинская помощь оказывается в полном объеме.

 

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