В Кизляре построят дополнительный водопровод

В Кизляре власти хотят построить ещё один трубопровод, который будет поставлять питьевую воду в городской микрорайон «Черёмушки». Данную информацию представил заместитель главы города Чупалав Шамхалов на совещании, которое было посвящено обсуждению мер по недопущению распространения кишечной инфекции в Кизляре.

Напомним, что на данный момент в Кизлярской ЦГБ находятся 102 человека. У всех них один диагноз: «Острая кишечная инфекция». Среди них 50 детей. Согласно информации, полученной от представителя Минздрава республики, среди пациентов никто не находится в тяжёлом состоянии. Каждому пострадавшему медицинская помощь оказывается в полном объеме.