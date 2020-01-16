В Республиканской клинической больнице №2 в Дагестане в 2020 году будет открыто два новых отделения, а именно отделения амбулаторной химиотерапии и гериатрии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на в главврача республиканского медицинского учреждения Ибрагим Магомедов.

Он отметил, что благодаря поддержке Министерства здравоохранения РД открывается отделение амбулаторной химиотерапии для лечения больных опухолевыми заболеваниями.

Помимо этого, согласно информации, представленной врачом, в этом году в РКБ №2 появится новое отделение гериатрии, там будет 30 коек.

Напомним, что Республиканскую клиническую больницу основали на базе Республиканского медицинского центра в марте 2019 года.

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