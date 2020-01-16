ЗАМАНА - Вадим Дибияев прокомментировал Послание Владимира Путина

Вадим Дибияев прокомментировал Послание Владимира Путина

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16 января, 2020. Четверг 09:35
Вадим Дибияев прокомментировал Послание Владимира Путина

Начальник Управления образования столицы республики Вадим Дибияев дал свой комментарий относительно Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Вадим Дибияев прокомментировал Послание Владимира Путина
Общество

В частности, он отметил предложенные новации в сфере образования, выплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей и прочее.

Подробный комментарий Вадима Дибияева можно прочесть здесь

 

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