В частности, он отметил предложенные новации в сфере образования, выплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей и прочее.
Подробный комментарий Вадима Дибияева можно прочесть здесь
Начальник Управления образования столицы республики Вадим Дибияев дал свой комментарий относительно Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
В частности, он отметил предложенные новации в сфере образования, выплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей и прочее.
Подробный комментарий Вадима Дибияева можно прочесть здесь
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