ЗАМАНА - На что дагестанцы предлагают потратить грант?

На что дагестанцы предлагают потратить грант?

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15 января, 2020. Среда 13:43
На что дагестанцы предлагают потратить грант?

В РД полным ходом идет всеобщее обсуждение целей расходования федерального гранта, выделенного из бюджета страны.

На что дагестанцы предлагают потратить грант?
Общество

Самые разные предложения приходят от общественных организаций, муниципальных образований, преподавателей школ и университетов, представителей науки и культуры, бизнес-сообщества, простых жителей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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