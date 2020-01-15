На что дагестанцы предлагают потратить грант?
- Автор Мадина
- 15 января, 2020. Среда 13:43
В РД полным ходом идет всеобщее обсуждение целей расходования федерального гранта, выделенного из бюджета страны.
Самые разные предложения приходят от общественных организаций, муниципальных образований, преподавателей школ и университетов, представителей науки и культуры, бизнес-сообщества, простых жителей. Подробнее можно прочитать тут.
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