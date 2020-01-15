ЗАМАНА - Дагестанцы предлагают потратить 1,2 млрд рублей на ливневки в Махачкале

Дагестанцы предлагают потратить 1,2 млрд рублей на ливневки в Махачкале

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15 января, 2020. Среда 13:35
Дагестанцы предлагают потратить 1,2 млрд рублей на ливневки в Махачкале

Граждане Махачкалы предложили направить выделенный из федерального бюджета грант суммой в 1,2 миллиард рублей на обновление и ремонт ливневых канализаций махачкалинских улиц.

Дагестанцы предлагают потратить 1,2 млрд рублей на ливневки в Махачкале
Общество

Ливневки Махачкалы не в первый раз являются предметом обсуждения, что особенно ярко проявляется в ливни, когда город из-за отсутствия обновленной канализации становится похож на маленькую Венецию.  Стоит напомнить, что администрация Дагестана предложила ее гражданам лично решить, на что будет целесообразнее направить выделенный Москвой грант за положительные результаты РД в 2018 году. Предложения принимаются до 22 января.

 

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