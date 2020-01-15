ЗАМАНА - Инвестируйте в образование: Директор НИИ Салихбек Абдулманапов рассказал, на что потратить 1,2 млрд рублей гранта

Инвестируйте в образование: Директор НИИ Салихбек Абдулманапов рассказал, на что потратить 1,2 млрд рублей гранта

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15 января, 2020. Среда 13:06
Инвестируйте в образование: Директор НИИ Салихбек Абдулманапов рассказал, на что потратить 1,2 млрд рублей гранта

Доктор экономических наук, профессор, директор НИИ Управления, экономики политики и социологии ДГУНХ Салихбек Абдулманапов высказался, что благодаря результатам работы администрации РД вошла в список 50 регионов, занявших самые высокие места рейтинга, и получил грант.

Инвестируйте в образование: Директор НИИ Салихбек Абдулманапов рассказал, на что потратить 1,2 млрд рублей гранта
Общество

Об этом он сказал во время обсуждения вопроса куда же направить выделенные из федерального бюджета 1,2 миллиард рублей для республики. Подробнее можно прочитать тут.

 

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