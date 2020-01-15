Инвестируйте в образование: Директор НИИ Салихбек Абдулманапов рассказал, на что потратить 1,2 млрд рублей гранта

Доктор экономических наук, профессор, директор НИИ Управления, экономики политики и социологии ДГУНХ Салихбек Абдулманапов высказался, что благодаря результатам работы администрации РД вошла в список 50 регионов, занявших самые высокие места рейтинга, и получил грант.

Об этом он сказал во время обсуждения вопроса куда же направить выделенные из федерального бюджета 1,2 миллиард рублей для республики. Подробнее можно прочитать тут.