Об этом он сказал во время обсуждения вопроса куда же направить выделенные из федерального бюджета 1,2 миллиард рублей для республики. Подробнее можно прочитать тут.
Инвестируйте в образование: Директор НИИ Салихбек Абдулманапов рассказал, на что потратить 1,2 млрд рублей гранта
- Автор Мадина
- 15 января, 2020. Среда 13:06
Доктор экономических наук, профессор, директор НИИ Управления, экономики политики и социологии ДГУНХ Салихбек Абдулманапов высказался, что благодаря результатам работы администрации РД вошла в список 50 регионов, занявших самые высокие места рейтинга, и получил грант.
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