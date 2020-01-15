В историческом парке «Россия — Моя история» пройдёт конкурс ко Дню студента. Об этом сообщает пресс-служба мультимедийного комплекса.

По условиям конкурса нужно снять маленький видеоролик, где учащиеся вузов и колледжей рассказывают о своём месте обучения. Видеоролик необходимо отправить в директ @myhistory.dagestan

Подводя итоги конкурса, выберут 3 видео, которые набрали большее количество лайков. Победителям вручат специальные призы. Итоги подведут 24.01.2020 г.