Жители Буйнакска поделились своим мнением, относительно использования гранта в размере 1,2 млрд. рублей

Победительница кадрового конкурса «Мой Буйнакск» Татьяна Кузнецова внесла предложение сформировать многофункциональный центр для того, чтобы развивать и поддерживать туризм в Буйнакске.

Она считает, что целесообразней потратить деньги на то, чтобы обустроить детский парк для отдыха матерей с детьми рядом с многофункциональным центром.

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