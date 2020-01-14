ЗАМАНА - Жители Буйнакска поделились своим мнением, относительно использования гранта в размере 1,2 млрд. рублей

Жители Буйнакска поделились своим мнением, относительно использования гранта в размере 1,2 млрд. рублей

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14 января, 2020. Вторник 13:10
Жители Буйнакска поделились своим мнением, относительно использования гранта в размере 1,2 млрд. рублей

Победительница кадрового конкурса «Мой Буйнакск» Татьяна Кузнецова внесла предложение сформировать многофункциональный центр для того, чтобы развивать и поддерживать туризм в Буйнакске.

Жители Буйнакска поделились своим мнением, относительно использования гранта в размере 1,2 млрд. рублей
Общество

Она считает, что целесообразней потратить деньги на то, чтобы обустроить детский парк для отдыха матерей с детьми рядом с многофункциональным центром. 

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