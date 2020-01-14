Она считает, что целесообразней потратить деньги на то, чтобы обустроить детский парк для отдыха матерей с детьми рядом с многофункциональным центром.
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Победительница кадрового конкурса «Мой Буйнакск» Татьяна Кузнецова внесла предложение сформировать многофункциональный центр для того, чтобы развивать и поддерживать туризм в Буйнакске.
Она считает, что целесообразней потратить деньги на то, чтобы обустроить детский парк для отдыха матерей с детьми рядом с многофункциональным центром.
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