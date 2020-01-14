Патимат Омарова: «Любые вложения в республику без учета интересов молодежи бессмысленны»
- Автор Мадина
- 14 января, 2020. Вторник 12:54
Заместитель министра по делам молодежи Дагестана Патимат Омарова сделала предложение распределить финансы федерального гранта в размере 1,2 миллиардов рублей на воплощение проектов молодежи.
Она высказала мнение, что одним из таких вложений может быть создание на базе имеющегося здания в столице Дагестана Дома молодежи. Подробнее можно прочитать тут.
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