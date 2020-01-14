ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают к участию в проекте «ЭтНик:ПроДвижение»

Дагестанцев приглашают к участию в проекте «ЭтНик:ПроДвижение»

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14 января, 2020. Вторник 11:42
Дагестанцев приглашают к участию в проекте «ЭтНик:ПроДвижение»

Активисты республики Дагестан примут участие в проекте «ЭтНик:ПроДвижение». Об этом сообщает информагентство РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Дагестанцев приглашают к участию в проекте «ЭтНик:ПроДвижение»
Общество

Согласно проекту участники научатся разным техникам, таким как «мозговой штурм», брейсторминг и другие. Затем участники получат практический курс с различными коучами, а в результате пройдёт заключительная конференция, где реализуют лучшие проекты.  Для участия нужно отправить заявку на E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Подробную информацию узнайте на сайте или по телефону + 7 926 73 666 05. Заявки принимаются до 23 января 2020 г.

 

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