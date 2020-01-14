Дагестанцев приглашают к участию в проекте «ЭтНик:ПроДвижение»

Согласно проекту участники научатся разным техникам, таким как «мозговой штурм», брейсторминг и другие. Затем участники получат практический курс с различными коучами, а в результате пройдёт заключительная конференция, где реализуют лучшие проекты. Для участия нужно отправить заявку на E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Подробную информацию узнайте на сайте или по телефону + 7 926 73 666 05. Заявки принимаются до 23 января 2020 г.