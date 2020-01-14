ЗАМАНА - Житель Дагестана сделал на парковке намаз в дождливую погоду

Житель Дагестана сделал на парковке намаз в дождливую погоду

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14 января, 2020. Вторник 10:29
Житель Дагестана сделал на парковке намаз в дождливую погоду

 В социальных сетях Дагестана распространяется фото, где мужчина находится между авто, и, вне зависимости от плохих погодных условий, совершает намаз. Прохожих удивила такая «картина» и они разместили фото в социальных сетях.

Житель Дагестана сделал на парковке намаз в дождливую погоду
Общество

Некоторые из наших братьев находят сотню причин, чтобы не сделать намаз вовремя. Вот что значит старая закалка, –

дал комментарий автор публикации в одном из Instagram-сообществ.

 

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взяты из открытых источников
 

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