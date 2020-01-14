Житель Дагестана сделал на парковке намаз в дождливую погоду

В социальных сетях Дагестана распространяется фото, где мужчина находится между авто, и, вне зависимости от плохих погодных условий, совершает намаз. Прохожих удивила такая «картина» и они разместили фото в социальных сетях.