Некоторые из наших братьев находят сотню причин, чтобы не сделать намаз вовремя. Вот что значит старая закалка, –
дал комментарий автор публикации в одном из Instagram-сообществ.
В социальных сетях Дагестана распространяется фото, где мужчина находится между авто, и, вне зависимости от плохих погодных условий, совершает намаз. Прохожих удивила такая «картина» и они разместили фото в социальных сетях.
Некоторые из наших братьев находят сотню причин, чтобы не сделать намаз вовремя. Вот что значит старая закалка, –
дал комментарий автор публикации в одном из Instagram-сообществ.
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