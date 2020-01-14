ЗАМАНА - Каспийск и Буйнакск возглавили список городов в РД с благоприятной городской средой

Каспийск и Буйнакск возглавили список городов в РД с благоприятной городской средой

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14 января, 2020. Вторник 09:45
Каспийск и Буйнакск возглавили список городов в РД с благоприятной городской средой
Среди всех городов Дагестана, Каспийск и Буйнакск набрали наибольшую сумму баллов при расчете индекса качества городской среды. Об этом сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на сайт индекс-городов.рф.
Каспийск и Буйнакск возглавили список городов в РД с благоприятной городской средой
Общество
Рейтинг составлялся в соответствие со следующими показателями: безопасность, комфортность, экологичность, современность, эффективность управления и идентичность и др. По всем показателям городов начислялись баллы. В итоге, Каспийск и Буйнакск набрали количество баллов равное 180 и 173 соответственно. После них в списке Кизляр (169), Махачкала (162), Дербент (157), Кизилюрт (151). Больше всего баллов среди всех российских городов набрала столица страны Москва – 276.

 

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