Каспийск и Буйнакск возглавили список городов в РД с благоприятной городской средой

Среди всех городов Дагестана, Каспийск и Буйнакск набрали наибольшую сумму баллов при расчете индекса качества городской среды. Об этом сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на сайт индекс-городов.рф.

Рейтинг составлялся в соответствие со следующими показателями: безопасность, комфортность, экологичность, современность, эффективность управления и идентичность и др. По всем показателям городов начислялись баллы. В итоге, Каспийск и Буйнакск набрали количество баллов равное 180 и 173 соответственно. После них в списке Кизляр (169), Махачкала (162), Дербент (157), Кизилюрт (151). Больше всего баллов среди всех российских городов набрала столица страны Москва – 276.