ЗАМАНА - В Дагестане свыше 300 детей-сирот обеспечили жильем в 2019 году

В Дагестане свыше 300 детей-сирот обеспечили жильем в 2019 году

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14 января, 2020. Вторник 00:30
В Дагестане свыше 300 детей-сирот обеспечили жильем в 2019 году

Власти Дагестана в 2019 году обеспечили жильем 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию этой цели затрачено почти 260 млн рублей.

В Дагестане свыше 300 детей-сирот обеспечили жильем в 2019 году
Общество

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минобрнауки РД.

В 2018 году в регионе жильем обеспечили 313 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, потратив на это более 257 млн рублей. В 2017 году в Дагестане за 265 млн рублей жильем обеспечили 322 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно данным Министерства образования и науки РД, в регионе проживают более 4,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Право на получение жилья, в свою очередь, есть у около 2,8 тыс.

Подробнее на официальном сайте ТАСС

 
 

 

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