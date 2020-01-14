Власти Дагестана в 2019 году обеспечили жильем 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию этой цели затрачено почти 260 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минобрнауки РД.

В 2018 году в регионе жильем обеспечили 313 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, потратив на это более 257 млн рублей. В 2017 году в Дагестане за 265 млн рублей жильем обеспечили 322 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно данным Министерства образования и науки РД, в регионе проживают более 4,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Право на получение жилья, в свою очередь, есть у около 2,8 тыс.

Подробнее на официальном сайте ТАСС