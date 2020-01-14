Он заметил, что этот вопрос выносился на обсуждение еще полтора года назад. По его мнению домохозяйки чаще всех жалуются на социальные условия, но при этом не платят налоги.
Российских домохозяек хотят заставить платить налоги
- Автор Мадина
- 14 января, 2020. Вторник 01:00
Депутат Госдумы от Единой России Сергей Вострецов высказал предложение обязать российских домохозяек платить налоги, как самозанятых.
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