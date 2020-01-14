ЗАМАНА - Российских домохозяек хотят заставить платить налоги

Российских домохозяек хотят заставить платить налоги

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14 января, 2020. Вторник 01:00
Российских домохозяек хотят заставить платить налоги

Депутат Госдумы от Единой России Сергей Вострецов высказал предложение обязать российских домохозяек платить налоги, как самозанятых. 

Российских домохозяек хотят заставить платить налоги
Общество

Он заметил, что этот вопрос выносился на обсуждение еще полтора года назад. По его мнению домохозяйки чаще всех жалуются на социальные условия, но при этом не платят налоги.

 

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