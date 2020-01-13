В ходе мероприятия в фойе драматического театра представили благотворительную ярмарку Рождественских поделок воспитанников Воскресных школ. Параллельно с этим в Большом зале прошли представления – миниатюры, стихи, танцевальные и песенные номера. Помимо того, гостям продемонстрировали детский спектакль Русского театра «Снежная Королева». В конце мероприятия каждому ребёнку вручили Рождественские подарки.
В Дагестане отметили Рождество Христово
- Автор Габи
- 13 января, 2020. Понедельник 15:17
В Русском драматическом театре имени Максима Горького прошла «Рождественская архиерейская елка», — мероприятие, посвященное Рождеству Христово.