В Дагестане началась реализация проекта по развитию серебряного добровольчества
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 13:31
В Республике Дагестан началось выполнение уникального проекта по развитию серебряного добровольчества «Лига выдающихся джентльменов».
«Лига выдающихся джентльменов» создается для привлечения жителей старшего поколения в социально-значимую активную работу, а также помощь и быстрое решение проблем в республике. Подробнее можно прочитать тут.
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