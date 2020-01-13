ЗАМАНА - В Дагестане началась реализация проекта по развитию серебряного добровольчества

В Дагестане началась реализация проекта по развитию серебряного добровольчества

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13 января, 2020. Понедельник 13:31
В Дагестане началась реализация проекта по развитию серебряного добровольчества

В Республике Дагестан началось выполнение уникального проекта по развитию серебряного добровольчества «Лига выдающихся джентльменов».

В Дагестане началась реализация проекта по развитию серебряного добровольчества
Общество

«Лига выдающихся джентльменов» создается для привлечения жителей старшего поколения в социально-значимую активную работу, а также помощь и быстрое решение проблем в республике. Подробнее можно прочитать тут.

 

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