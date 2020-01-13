ЗАМАНА - Расширение производства стеклотары в Дагестане создаст около 200 рабочих мест

Расширение производства стеклотары в Дагестане создаст около 200 рабочих мест

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13 января, 2020. Понедельник 13:16
Расширение производства стеклотары в Дагестане создаст около 200 рабочих мест

В Дагестанских Огнях можно будет организовать примерно 200 рабочих мест благодаря реализации инвестиционного проекта по увеличению производства стеклотары, сообщает ТАСС.

Расширение производства стеклотары в Дагестане создаст около 200 рабочих мест
Общество

Полный бюджет инвестпроекта больше 1,8 миллиарда рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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