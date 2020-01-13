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Расширение производства стеклотары в Дагестане создаст около 200 рабочих мест
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 13:16
В Дагестанских Огнях можно будет организовать примерно 200 рабочих мест благодаря реализации инвестиционного проекта по увеличению производства стеклотары, сообщает ТАСС.
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