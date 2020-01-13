На строительство площадки выделили 2 млн рублей, средства на строительство поступили из республиканского бюджета.
С открытием площадки сельчан поздравил местный депутат и инициатор проекта Арслан Бакиев.
В воскресенье, 12 января, в селе Терекли-Мектеб Ногайского района открыли детскую площадку по ул. Титова 26/1, сообщают «Махачкалинские известия»
На строительство площадки выделили 2 млн рублей, средства на строительство поступили из республиканского бюджета.
С открытием площадки сельчан поздравил местный депутат и инициатор проекта Арслан Бакиев.
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