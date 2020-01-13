ЗАМАНА - В селе Терекли-Мектеб открыли новую детскую площадку

В селе Терекли-Мектеб открыли новую детскую площадку

Автор
13 января, 2020. Понедельник 13:03
В селе Терекли-Мектеб открыли новую детскую площадку

В воскресенье, 12 января, в селе Терекли-Мектеб Ногайского района открыли детскую площадку по ул. Титова 26/1, сообщают «Махачкалинские известия»

В селе Терекли-Мектеб открыли новую детскую площадку
Общество

На строительство площадки выделили 2 млн рублей, средства на строительство поступили из республиканского бюджета.

С открытием площадки сельчан поздравил местный депутат и инициатор проекта Арслан Бакиев.

 

Прочитано 34 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top