Администрация Дагестана объявила тендеры до 16 января на приобретение таких нужных препаратов, как «Деферазирокс», «Инсулин деглудек», «Голимумаб», «Инсулин гларгин» и другие. Жителям препараты будут отпускаться по рецепту бесплатно или со скидкой. В аптеках Дагестана льготные препараты ожидаются уже в этом году.
80 млн рублей выделят на закупку лекарств для дагестанских льготников
- Автор Мадина
- 10 января, 2020. Пятница 16:52
Для льготников из Дагестана приобретут лекарственные препараты на общую сумму 80 миллионов рублей.