80 млн рублей выделят на закупку лекарств для дагестанских льготников

Администрация Дагестана объявила тендеры до 16 января на приобретение таких нужных препаратов, как «Деферазирокс», «Инсулин деглудек», «Голимумаб», «Инсулин гларгин» и другие. Жителям препараты будут отпускаться по рецепту бесплатно или со скидкой. В аптеках Дагестана льготные препараты ожидаются уже в этом году.