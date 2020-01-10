ЗАМАНА - 80 млн рублей выделят на закупку лекарств для дагестанских льготников

80 млн рублей выделят на закупку лекарств для дагестанских льготников

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10 января, 2020. Пятница 16:52
80 млн рублей выделят на закупку лекарств для дагестанских льготников

Для льготников из Дагестана приобретут лекарственные препараты на общую сумму 80 миллионов рублей.

80 млн рублей выделят на закупку лекарств для дагестанских льготников
Общество

Администрация Дагестана объявила тендеры до 16 января на приобретение таких нужных препаратов, как «Деферазирокс», «Инсулин деглудек», «Голимумаб», «Инсулин гларгин» и другие. Жителям препараты будут отпускаться по рецепту бесплатно или со скидкой. В аптеках Дагестана льготные препараты ожидаются уже в этом году.

 

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