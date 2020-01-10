ЗАМАНА - В Дагестане продолжается реализация нацпроекта «Демография»

В Дагестане продолжается реализация нацпроекта «Демография»

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10 января, 2020. Пятница 14:13
В Дагестане продолжается реализация нацпроекта «Демография»

В процессе реализации программы программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  Министерство труда и социального развития в Дагестане в 2020 году обучит около 500 декретниц.

В Дагестане продолжается реализация нацпроекта «Демография»
Общество

Об этом сообщает РИА "Дагестан".

Отметим, что на 2020 год на реализацию этой программы из федерального бюджета выделили сумму в размере 28 484,8 тыс. рублей.

Подробнее на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

 

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