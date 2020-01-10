В Дагестане продолжается реализация нацпроекта «Демография»

В процессе реализации программы программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Министерство труда и социального развития в Дагестане в 2020 году обучит около 500 декретниц.