Об этом сообщает РИА "Дагестан".
Отметим, что на 2020 год на реализацию этой программы из федерального бюджета выделили сумму в размере 28 484,8 тыс. рублей.
Подробнее на официальном сайте РИА "Дагестан"
В процессе реализации программы программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Министерство труда и социального развития в Дагестане в 2020 году обучит около 500 декретниц.
Об этом сообщает РИА "Дагестан".
Отметим, что на 2020 год на реализацию этой программы из федерального бюджета выделили сумму в размере 28 484,8 тыс. рублей.
Подробнее на официальном сайте РИА "Дагестан"
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