ЗАМАНА - Первое в этом году лунное затмение увидят дагестанцы

Первое в этом году лунное затмение увидят дагестанцы

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10 января, 2020. Пятница 13:01
Первое в этом году лунное затмение увидят дагестанцы

В планетарии Москвы сообщают, что граждане страны увидят первое в 2020 году полутеневое затмение Луны.

Первое в этом году лунное затмение увидят дагестанцы
Общество

Затмение ожидается в ночь с 10 по 11 января и продержится 4 часа. В 22:10 будет полное затмение Луны.

 

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