Затмение ожидается в ночь с 10 по 11 января и продержится 4 часа. В 22:10 будет полное затмение Луны.
Первое в этом году лунное затмение увидят дагестанцы
- Автор Мадина
- 10 января, 2020. Пятница 13:01
В планетарии Москвы сообщают, что граждане страны увидят первое в 2020 году полутеневое затмение Луны.
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