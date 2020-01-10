ЗАМАНА - В Дагестане открыли новый шахматный домик

В Дагестане открыли новый шахматный домик

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10 января, 2020. Пятница 11:44
В Дагестане открыли новый шахматный домик

На территории парка Ак-Гель в Махачкале построили шахматный домик.

В Дагестане открыли новый шахматный домик
Общество

В администрации города подчеркнули, что ставят шахматный домик в связи с многочисленными просьбами пенсионеров микрорайона. Данный шахматный домик будет третьим в городе, второй есть на Родопском бульваре, третий — в парке Ленинского комсомола.

 

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