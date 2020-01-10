В Дагестане открыли новый шахматный домик

В администрации города подчеркнули, что ставят шахматный домик в связи с многочисленными просьбами пенсионеров микрорайона. Данный шахматный домик будет третьим в городе, второй есть на Родопском бульваре, третий — в парке Ленинского комсомола.