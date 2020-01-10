ЗАМАНА - Автопарк школ Кайтагского района пополнился новой спецтехникой

Автопарк школ Кайтагского района пополнился новой спецтехникой

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10 января, 2020. Пятница 10:39
Автопарк школ Кайтагского района пополнился новой спецтехникой

Автопарк школ Кайтагского района получил 5 новых маршрутных такси и 1 автобус.

Автопарк школ Кайтагского района пополнился новой спецтехникой
Общество

Машины в полной мере отвечают всем техническим и санитарным правилам и являются безопасными для детей.  В школах района уже есть 10 машин. Из этого числа машин 3 маршрутных такси приобретены по дагестанскому проекту за счет бюджета республики. Этот проект предлагает покупку новых машин, дабы заменить старый транспорт, который работает уже 10 лет. Новые машины будут у школ селений Янгикент, Джибарачи, Маджалис.  Еще три отправят в школы сел Джинаби, Санчи, Баршамай.  Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что учеба в районе должна быть не просто обязательной, но и доступной. 

 

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