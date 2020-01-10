Автопарк школ Кайтагского района пополнился новой спецтехникой

Машины в полной мере отвечают всем техническим и санитарным правилам и являются безопасными для детей. В школах района уже есть 10 машин. Из этого числа машин 3 маршрутных такси приобретены по дагестанскому проекту за счет бюджета республики. Этот проект предлагает покупку новых машин, дабы заменить старый транспорт, который работает уже 10 лет. Новые машины будут у школ селений Янгикент, Джибарачи, Маджалис. Еще три отправят в школы сел Джинаби, Санчи, Баршамай. Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что учеба в районе должна быть не просто обязательной, но и доступной.