Из-за сильного бокового ветра сургутский аэродром не принимал их по метеоусловиям. Таким образом, самолёт авиакомпании «Россия», который летел из Махачкалы, приземлился в Нижневартовске. Через несколько часов, после того как погода нормализовалась, лайнеры вернулись в Сургут.
В аэропорту Сургута не смог сесть самолет из Махачкалы
- Автор Габи
- 10 января, 2020. Пятница 09:04
Рейс Сургут — Махачкала не смог приземлиться сегодня утром в местном аэропорту. Аналогично, не смог приземлиться и самолёт из Санкт-Петербурга
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