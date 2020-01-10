ЗАМАНА - В аэропорту Сургута не смог сесть самолет из Махачкалы

В аэропорту Сургута не смог сесть самолет из Махачкалы

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10 января, 2020. Пятница 09:04
В аэропорту Сургута не смог сесть самолет из Махачкалы

Рейс Сургут — Махачкала не смог приземлиться сегодня утром в местном аэропорту. Аналогично, не смог приземлиться и самолёт из Санкт-Петербурга

В аэропорту Сургута не смог сесть самолет из Махачкалы
Общество

Из-за сильного бокового ветра сургутский аэродром не принимал их по метеоусловиям. Таким образом, самолёт авиакомпании «Россия», который летел из Махачкалы, приземлился в Нижневартовске. Через несколько часов, после того как погода нормализовалась, лайнеры вернулись в Сургут.

 

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