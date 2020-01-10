В аэропорту Сургута не смог сесть самолет из Махачкалы

Автор Габи

Рейс Сургут — Махачкала не смог приземлиться сегодня утром в местном аэропорту. Аналогично, не смог приземлиться и самолёт из Санкт-Петербурга