ЗАМАНА - Ошибка при заваривании чая превращает его в яд

Ошибка при заваривании чая превращает его в яд

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10 января, 2020. Пятница 01:00
Ошибка при заваривании чая превращает его в яд

Люди, знающие свойства чая, обозначили стратегические ошибки, делающие чай неправильным:

Ошибка при заваривании чая превращает его в яд
Общество

Чай нужно обязательно залить кипятком, но многие почему-то игнорируют примечание на пачке. Кипяток убьет все бактерии, плесень и грибки, которые могли завестись в натуральном чае. Не стоит заваривать чай в кулерах: там температура воды только от 80-74 градусов. После заливки кипятком, чай нужно накрыть материей и дать отстояться пять минут. Это позволит убить все опасные микроорганизмы, включая сальмонеллу. Готовый напиток нужно выпить сразу. Все дело в том, что в теплой среде попавшие туда споры микробов могут активизироваться. 

 

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