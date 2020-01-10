Чай нужно обязательно залить кипятком, но многие почему-то игнорируют примечание на пачке. Кипяток убьет все бактерии, плесень и грибки, которые могли завестись в натуральном чае. Не стоит заваривать чай в кулерах: там температура воды только от 80-74 градусов. После заливки кипятком, чай нужно накрыть материей и дать отстояться пять минут. Это позволит убить все опасные микроорганизмы, включая сальмонеллу. Готовый напиток нужно выпить сразу. Все дело в том, что в теплой среде попавшие туда споры микробов могут активизироваться.
Ошибка при заваривании чая превращает его в яд
- Автор Мадина
- 10 января, 2020. Пятница 01:00
Люди, знающие свойства чая, обозначили стратегические ошибки, делающие чай неправильным: