Ошибка при заваривании чая превращает его в яд

Чай нужно обязательно залить кипятком, но многие почему-то игнорируют примечание на пачке. Кипяток убьет все бактерии, плесень и грибки, которые могли завестись в натуральном чае. Не стоит заваривать чай в кулерах: там температура воды только от 80-74 градусов. После заливки кипятком, чай нужно накрыть материей и дать отстояться пять минут. Это позволит убить все опасные микроорганизмы, включая сальмонеллу. Готовый напиток нужно выпить сразу. Все дело в том, что в теплой среде попавшие туда споры микробов могут активизироваться.