Данные итоги были подведены после анализа репродуктивных семейных пар в возрасте 19-39 лет, живущих в городах, население которых превышает 250 тыс человек. Согласно источнику планируют рождение ребёнка в 2020 году 9% семейных пар данного возраста.
Это больше, чем в 2019 году, прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
В Махачкале повысится уровень рождаемости в 2020 году
- Автор Габи
- 09 января, 2020. Четверг 15:40
Эксперты Финансового университета при правительстве России проинформировали, что в 2020 году наиболее высокий уровень рождаемости выявится в Махачкале, Ставрополе, Стерлитамаке, Нижневартовске и Набережных Челнах.
Данные итоги были подведены после анализа репродуктивных семейных пар в возрасте 19-39 лет, живущих в городах, население которых превышает 250 тыс человек. Согласно источнику планируют рождение ребёнка в 2020 году 9% семейных пар данного возраста.
Последнее от Габи
- Девушка из Дагестана пыталась незаконно продать ружьё
- Гарантийный фонд Дагестана нарастил объемы оказанной господдержки бизнесу
- Запуск авиасообщения «Махачкала – Тегеран» может быть отложен
- Ситуация на Ближнем Востоке затягивает открытие авиарейса Махачкала - Тегеран
- В Махачкале за 2019 год аренда жилья подорожала на 22-25%