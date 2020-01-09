В Махачкале повысится уровень рождаемости в 2020 году

Эксперты Финансового университета при правительстве России проинформировали, что в 2020 году наиболее высокий уровень рождаемости выявится в Махачкале, Ставрополе, Стерлитамаке, Нижневартовске и Набережных Челнах.

Данные итоги были подведены после анализа репродуктивных семейных пар в возрасте 19-39 лет, живущих в городах, население которых превышает 250 тыс человек. Согласно источнику планируют рождение ребёнка в 2020 году 9% семейных пар данного возраста.

Это больше, чем в 2019 году, прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.