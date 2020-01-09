ЗАМАНА - Пользователи соцсетей отметили позитивные изменения в здравоохранении Дагестана

Пользователи соцсетей отметили позитивные изменения в здравоохранении Дагестана

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09 января, 2020. Четверг 13:49
Пользователи соцсетей отметили позитивные изменения в здравоохранении Дагестана

Наташа Качалаева, пользователь сети «Фейсбук», выложила в социальной сети пост о том, что в здравоохранении республики прошли позитивные изменения, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пользователи соцсетей отметили позитивные изменения в здравоохранении Дагестана
Общество

Женщина поделилась с читателями тем, что врачи оказали помощь её сыну,  нуждавшемуся в серьёзной операции.

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