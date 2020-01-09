Женщина поделилась с читателями тем, что врачи оказали помощь её сыну, нуждавшемуся в серьёзной операции.
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Наташа Качалаева, пользователь сети «Фейсбук», выложила в социальной сети пост о том, что в здравоохранении республики прошли позитивные изменения, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Женщина поделилась с читателями тем, что врачи оказали помощь её сыну, нуждавшемуся в серьёзной операции.
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