Как сообщили в пресс-службе учреждения, участвовать могут все желающие. Для этого достаточно показать свой проект с эскизом, и подробно рассказать о его содержании. Следует отметить, что конкурс начинается 10 января и продолжится до 20 января этого года. Проект нужно направить на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., также его можно представить на стойке администрации Мультимедийного комплекса.
В Дагестане стартует конкурс на лучшую экспозицию событий 1999 года
- Автор Габи
- 09 января, 2020. Четверг 11:01
Исторический парк «Россия – моя история» запускает конкурс на лучшую экспозицию, которая должна быть посвящена событиям 1999 года в Дагестане.
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