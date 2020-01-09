В Дагестане стартует конкурс на лучшую экспозицию событий 1999 года

Как сообщили в пресс-службе учреждения, участвовать могут все желающие. Для этого достаточно показать свой проект с эскизом, и подробно рассказать о его содержании. Следует отметить, что конкурс начинается 10 января и продолжится до 20 января этого года. Проект нужно направить на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , также его можно представить на стойке администрации Мультимедийного комплекса.