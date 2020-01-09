В Дагестанском центре РАН началась процедура выборов руководителя
- Автор Мадина
- 09 января, 2020. Четверг 11:48
В Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН начался процесс выбора нового руководителя.
Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков поставил подпись в приказ о начале процесса выдвижения кандидатур на выборы председателя ДФИЦ РАН. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- В Дагестанском центре РАН началась процедура выборов руководителя
- На юге Дагестана создан крупный питомник плодовых сортов деревьев
- На юге Дагестана создан крупный питомник плодовых сортов деревьев
- Дагестанцы могут определить цели расходования федерального гранта
- В Махачкале прошёл форум «Пчеловоды Дагестана»