ЗАМАНА - В Каспийске открыли новый детский сад

В Каспийске открыли новый детский сад

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09 января, 2020. Четверг 09:15
В Каспийске открыли новый детский сад

В городе Каспийск прошло торжественное открытие детского сада «Соколёнок». Мероприятие проведено согласно национальному проекту «Образование»сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Каспийске открыли новый детский сад
Общество

Здание детского сада состоит из двух этажей и рассчитано на 150 детей. Для адаптации детей есть все условия в соответствие с программой «Доступная среда». На территории учреждения находится современное оборудование, она оснащена модернизированными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, установлены лифты, мебель, есть инвентарь, игрушки и различные развивающие пособия. На дворовой территории детского сада установлены спортивно-игровые зоны.

Напомним, что Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Реализовывать данный проект планируется до 2024 года.

 

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