Здание детского сада состоит из двух этажей и рассчитано на 150 детей. Для адаптации детей есть все условия в соответствие с программой «Доступная среда». На территории учреждения находится современное оборудование, она оснащена модернизированными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, установлены лифты, мебель, есть инвентарь, игрушки и различные развивающие пособия. На дворовой территории детского сада установлены спортивно-игровые зоны.

Напомним, что Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Реализовывать данный проект планируется до 2024 года.