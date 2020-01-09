В Махачкале прошёл форум «Пчеловоды Дагестана»

Открытие форума началась со слов Абзагира Гусейнова. Он подчеркнул, что администрация Дагестана уделяет много внимания развитию бренда дагестанского мёда и его продажи на региональные и международные рынки. Подробнее можно прочитать тут.