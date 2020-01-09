Открытие форума началась со слов Абзагира Гусейнова. Он подчеркнул, что администрация Дагестана уделяет много внимания развитию бренда дагестанского мёда и его продажи на региональные и международные рынки. Подробнее можно прочитать тут.
В Махачкале прошёл форум «Пчеловоды Дагестана»
- Автор Мадина
- 09 января, 2020. Четверг 09:38
8 января в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД проходил форум «Пчеловоды Дагестана».
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