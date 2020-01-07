ЗАМАНА - В Каспийске пройдёт первенство по греко-римской войне

В Каспийске пройдёт первенство по греко-римской войне

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07 января, 2020. Вторник 11:57
В Каспийске пройдёт первенство по греко-римской войне
Примерно 150 спортсменов поучаствуют в первенстве Дагестана по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Алисултана Омарова в Каспийске. Об этом сообщает информагентство РИА "Дагестан"
В Каспийске пройдёт первенство по греко-римской войне
Общество
Подобное мероприятие  пройдёт уже в четвёртый раз. Соревнования будут проходить с 10 по 12 января во Дворце спорта имени Али Алиева. Участниками станут старшие юноши 2003-2004 годов рождения в 11 весовых категориях.
На первенстве СКФО с 30 января по 2 февраля в Северной Осетии – Алании выступит победившая сборная Дагестана.

 

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