В Каспийске пройдёт первенство по греко-римской войне

Примерно 150 спортсменов поучаствуют в первенстве Дагестана по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Алисултана Омарова в Каспийске. Об этом сообщает информагентство РИА "Дагестан"

Подобное мероприятие пройдёт уже в четвёртый раз. Соревнования будут проходить с 10 по 12 января во Дворце спорта имени Али Алиева. Участниками станут старшие юноши 2003-2004 годов рождения в 11 весовых категориях.

На первенстве СКФО с 30 января по 2 февраля в Северной Осетии – Алании выступит победившая сборная Дагестана.