Экскурсии проводятся во время новогодних каникул.
Представители МЧС Дагестана проводят экскурсии для школьников
- Автор Мадина
- 06 января, 2020. Понедельник 10:19
Как сообщают в РИА «Дагестан», сотрудники МЧС РД устраивают экскурсии для юных школьников Дагестана.
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