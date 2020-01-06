ЗАМАНА - Представители МЧС Дагестана проводят экскурсии для школьников

Представители МЧС Дагестана проводят экскурсии для школьников

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06 января, 2020. Понедельник 10:19
Представители МЧС Дагестана проводят экскурсии для школьников

Как сообщают в РИА «Дагестан», сотрудники МЧС РД устраивают экскурсии для юных школьников Дагестана.

Представители МЧС Дагестана проводят экскурсии для школьников
Общество

Экскурсии проводятся во время новогодних каникул.

 

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