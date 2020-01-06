Запуск прямого рейса произойдет сразу после открытия нового международного терминала аэропорта "Уйташ" в середине 2020 года.
В Баку и Тегеран планируется запустить прямые рейсы из Махачкалы
- Автор Мадина
- 06 января, 2020. Понедельник 10:14
В данный момент обрабатывается вопрос запуска прямого рейса в города Тегеран и Баку. Запуск произойдет в 2020 году, сообщает генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов.
Последнее от Мадина
- В новогодние каникулы Артём Здунов проинспектировал столицу Дагестана на предмет своевременной уборки ТКО
- В новогодние каникулы Артём Здунов проинспектировал столицу Дагестана на предмет своевременной уборки ТКО
- Артем Здунов проверил работу нескольких аптек
- Артем Здунов проверил работу нескольких аптек
- Представители МЧС Дагестана проводят экскурсии для школьников