В городах и сёлах Республики Дагестан проходят подворовые обходы в жилых секторах, проводимые сотрудниками МЧС. Данное мероприятие проводится для того, чтобы не допустить пожары и минимизировать их последствия.
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В жилом секторе городов и сел Республики Дагестан проходят подворовые обходы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РД
В городах и сёлах Республики Дагестан проходят подворовые обходы в жилых секторах, проводимые сотрудниками МЧС. Данное мероприятие проводится для того, чтобы не допустить пожары и минимизировать их последствия.
Подробнее можно прочесть на сайте
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