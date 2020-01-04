В Дагестане МЧС решило проблему с пожарами

В жилом секторе городов и сел Республики Дагестан проходят подворовые обходы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РД

В городах и сёлах Республики Дагестан проходят подворовые обходы в жилых секторах, проводимые сотрудниками МЧС. Данное мероприятие проводится для того, чтобы не допустить пожары и минимизировать их последствия.

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