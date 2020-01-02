Сообщается, что с каждым годом количество пассажиров, выбирающих самолет растет: в 2017 году самолетом летели примерно 1 миллион 90 тысяч человек, то в 2018 году это число увеличилось на 200 тысяч человек.
Аэропорт Махачкалы в 2019 году обслужил более 1,5 млн пассажиров
- Автор Мадина
- 02 января, 2020. Четверг 13:23
Аэропорт Махачкалы в 2019 году перевез рекордное число человек - больше 1,5 миллиона пассажиров. Об этом сообщает гендиректор АО "Аэропорт-Махачкала" Арсен Пирмагомедов.
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