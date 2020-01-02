Аэропорт Махачкалы в 2019 году обслужил более 1,5 млн пассажиров

Аэропорт Махачкалы в 2019 году перевез рекордное число человек - больше 1,5 миллиона пассажиров. Об этом сообщает гендиректор АО "Аэропорт-Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

Сообщается, что с каждым годом количество пассажиров, выбирающих самолет растет: в 2017 году самолетом летели примерно 1 миллион 90 тысяч человек, то в 2018 году это число увеличилось на 200 тысяч человек.