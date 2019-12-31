Все организации города Махачкала соревновались в двух номинациях: «Лучшее новогоднее оформление здания», «лучшее новогоднее оформление внутренних помещений и прилегающей территории». Победителями стали магазин косметики и парфюмерии VISAGE HALL на Ярагского и общеобразовательная школа №59 им. А.Г. Николаева.
В Махачкале подведены итоги конкурса на лучшее оформление
- Автор Габи
- 31 декабря, 2019. Вторник 23:07
Подведены итоги городского конкурса на лучшее новогоднее оформление помещений, фасадов зданий и прилегающих территорий. Об этом сообщают в издании "Махачкалинские известия".
Последнее от Габи
- Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Новым годом
- В Махачкале построили новый благоустроенный сквер
- Состоялось открытие автомобильной дороги Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб
- В Дагестане открыли автомобильную дорогу Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб
- В Дагестане почти не пьют шампанское в Новый год