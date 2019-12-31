ЗАМАНА - В Махачкале подведены итоги конкурса на лучшее оформление

В Махачкале подведены итоги конкурса на лучшее оформление

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31 декабря, 2019. Вторник 23:07
В Махачкале подведены итоги конкурса на лучшее оформление

Подведены итоги городского конкурса на лучшее новогоднее оформление помещений, фасадов зданий и прилегающих территорий. Об этом сообщают в издании "Махачкалинские известия".

В Махачкале подведены итоги конкурса на лучшее оформление
Общество

Все организации города Махачкала соревновались в двух номинациях: «Лучшее новогоднее оформление здания», «лучшее новогоднее оформление внутренних помещений и прилегающей территории». Победителями стали магазин косметики и парфюмерии VISAGE HALL на Ярагского и общеобразовательная школа №59 им. А.Г. Николаева.

 

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